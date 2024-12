Sport.quotidiano.net - Juventus-Manchester City: Motta con i big in attacco. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 10 dicembre 2024 - Una grande notte di Champions League attende la. All'Allianz Stadium arriva unsì in difficoltà, ma che resta sempre una big d'Europa, nonché la squadra che ha alzato la coppa in occasione dell'edizione 2022/23. Le due squadre sono entrambe a otto punti e hanno ottenuto gli stessi risultati finora (due successi, altrettanti pareggi e una sconfitta). La Vecchia Signora ha vinto le prime due partite, ma da allora ha vacillato, anche se lo 0-0 nella partita della quinta giornata contro l'Aston Villa è sembrato un punto guadagnato. Gli uomini di Pep Guardiola invece non centrano i tre punti in Champions da due incontri e nell'ultimo turno hanno pareggiato in maniera rocambolesca contro il Feyenoord. Questo risultato forse è stato più scoraggiante della sconfitta per 4-1 in casa dello Sporting Lisbona, dato che a un certo punto della gara gli inglesi erano in vantaggio per 3-0.