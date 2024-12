Bergamonews.it - Metalmeccanici, mercoledì a Bergamo le prime quattro ore di sciopero per il rinnovo del contratto

Sei mesi di confronto suldelnazionale, poi il 12 novembre la rottura e una ripresa della trattativa che appare lontanissima. Ora, dopo tre settimane di blocco dello straordinario e delle flessibilità e dopo la mobilitazione del 29 novembre, è il momento di un nuovounitario per il comparto dei. In provincia dileore delle otto già proclamate da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil si svolgeranno11 dicembre.“La controproposta avanzata da Federmeccanica-Assistal di fatto ignora la piattaforma votata dai lavoratori e presentata al tavolo, pretendendo di proseguire la trattativa su tutt’altra proposta, utilizzando la fase congiunturale attuale per definire unche poi avrà vigore per i prossimi anni. Dopo la rottura avvenuta il 12 novembre, è arrivato il momento di riconquistare il tavolo della discussione, ripartendo dalle proposte votate da chi, nelle fabbriche di tutto il Paese, ci lavora” ha dichiarato Andrea Agazzi, segretario generale della Fiom-Cgil di