Marciano della Chiana accende il Natale

Arezzo, 9 dicembre 2024 –ilUn mese di eventi per scoprire tradizioni, musica, cultura e unpieno di Magia. Ilarriva a, trasformando il Comune in un luogo magico, pronto ad accogliere residenti e visitatori con una serie di iniziative che sapranno scaldare i cuori. Al centro del calendario c’è la Torre di, simbolostoria ecomunità, che si animerà di musica, cultura e momenti di festa. Non mancheranno le luci, i mercatini e le sorprese che coinvolgeranno anche le frazioni di Badicorte e Cesa, immerse nell’atmosfera natalizia con addobbi che impreziosiranno ogni angolo. Le festività hanno preso il via con un momento simbolico e carico di emozione: i bambiniscuola di, insieme alle loro famiglie, hanno fatto festa in Piazza Fanfulla.