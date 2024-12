Youth League di Karate a Jesolo Italia con 11 medaglie | il bottino provvisorio delle prime due giornate

Leggi su Ilfaroonline.it

, 6 dicembre 2024 – Sono provvisoriamente 11 lene vinte alladi. Domani sono in programma le altre gare con il kumite juniores maschile, con il kata maschile e femminile cadetti e con la categoria 47kg di kumite femminile cadetti, ma intanto si festeggiano allori preziosi arrivati sui tatamini.Nella giornata d’apertura di ieri, 5 dicembre, sono state 5 leconquistate. Nella competizione organizzata dalla WorldFederation, ultimo evento del 2024 in programma di categoria, gli Azzurri hanno brillato di talento.Nel kata maschile è arrivato l’argento di Guido Polsinelli e non solo. Sono arrivati anche i bronzi di Luigi Matacchioni e di Giulia Marchetti. Nel kumite femminile, invece, è stato uno splendido oro di Rebecca Ortu nei 55kg ad illuminare il podio e lo ha fatto anche l’argento di Samuele Rufini nei 67kg.