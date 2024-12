Lanazione.it - Siena, il Mercato nel Campo. In piazza 130 casette: cibo e artigianato, tre giorni di eventi

, 6 dicembre 2024 – Centotrentain legno, in pieno stile natalizio, incastonate nella Conchiglia. Nell’aria tanti profumi, di dolci e di salumi, di cuoio e di formaggi, di liquori, di essenze e di saponi: torna, in grande stile, ilnel. Dettagli sull'evento e partecipanti Da venerdì fino a domenica dalle 8 alle 20 – per questa 17ma edizione gli organizzatori hanno deciso di prolungare la durata di un giorno rispetto al solito – la, in tutta la sua bellezza, accoglierà quello che, per ambiente e intenti, rappresenta un unicum in Italia tra tutti i mercati natalizi. Gli espositori arriveranno da ogni parte dello Stivale, pronti a offrire ai senesi e ai visitatori le loro eccellenze, neldell’agroalimentare e dell’. Gastronomia locale Sulla scia di un passato lontano, quando ilsi apriva a produttori del contado, allevatori e artigiani.