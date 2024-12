Lanazione.it - Cortona, pubblicato il bando per il sostegno ad associazioni e società sportive

Arezzo, 6 dicembre 2024 – Anche per il 2024 l’Amministrazione comunale diha emanato ilper ilalle. Si tratta di una misura con la quale vengono fornite risorse economiche per la realizzazione di eventi, per la partecipazione a manifestazioni ed iniziative tenendo conto dei programmi di promozione e sviluppo dell’attività sportiva. L’obiettivo è valorizzare quelle azioni che del territorio comunale che valorizzano i settori giovanili. «È questa la filosofia che abbiamo voluto dare ad una misura diche ha il compito di incentivare la pratica sportiva, quale elemento educativo e rivolto alla salute, in particolare verso le giovani generazioni - dichiara l’assessore allo Sport del Comune di, Silvia Spensierati - ringrazio tutti gli operatori di questo settore che negli anni hanno condiviso un percorso di crescita, orientando la propria azione verso quelle pratiche che permettono la diffusione di stili di vita sani, mediante la condivisione di valori educativi basati sul principio dell’inclusione e della cooperazione per la crescita».