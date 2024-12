Ilrestodelcarlino.it - La Vis cerca l’impresa nella tana della Spal. I biancorossi non l’hanno mai espugnata

In casala notizia più stuzzicante è il presunto interessamento di Massimo Moratti per la società. Molto presunto. Tant’è che all’entusiasmo di qualcuno si contrappone lo scetticismo di molti, visto che non c’è alcun indizio di una effettiva trattativa tra le parti. Un entusiasmo vero, invece, quello per le tre vittorie consecutive, è stato gelato dal clamoroso tonfo di Pontedera (5-1). Un rovescio del genere, su piazze simili sarebbe costato il posto all’allenatore, ma Dossena rimane al suo posto: un po’ per motivi economici, un po’ perché è legatissimo al diesse Casella. La lunga lista degli infortunati nelle file biancazzurre, da tempo in doppia cifra, potrebbe vedere sabato qualche recupero. A partire da Bassoli per puntellare una difesa disastrata; probabilmente Karlsson e Arena per la panchina.