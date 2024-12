Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 5 dicembre: Coppa Italia, Premier League e non solo

di: ci sono partite di, Primeira Liga portoghese e Saudi Pro.La prima tornata di partite degli ottavi di finale disi chiude stasera con la sfida più nobile e attesa tra quelle in programma: Lazio-Napoli. Gli azzurri di Antonio Conte continuano a guardare tutti dall’alto verso il basso in Serie A e domenica hanno difeso il primato grazie alla vittoria – la seconda di fila dopo quella con la Roma, firmata Lukaku – ottenuta in casa del Torino (0-1), trafitto da un gol di McTominay, forse il più azzeccato tra gli acquisti effettuati in estate dal club partenopeo.Idie non(LaPresse) – IlVeggente.it Ennesimo clean sheet, dunque, per un Napoli sempre più cinico e chirurgico:la Juventus ha subito meno gol degli azzurri (9).