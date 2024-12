Lanazione.it - Teatro Moderno. I "40 Fingers" e mille emozioni

Un successo mondiale, che nasce a Trieste e che venerdì toccherà Grosseto. Il sipario delsi aprirà infatti alle 21 sullo spettacolo del quartetto di chitarristi 40. Sono Emanuele Grafitti, Matteo Brenci, Andrea Vittori ed Enrico Milanesi, che hanno messo insieme le loro quattro chitarre per dar vita a uno straordinario repertorio che attraversa la musica rock, il pop, la classica, le colonne sonore cinematografiche, musiche delle serie televisive, brani celebri tutti riarrangiati per le loro quaranta dita. La loro versione di Bohemian Rhapsody, pubblicata su YouTube cinque anni fa, è stata uno dei primi brani realizzati ed è stata applaudita pubblicamente dagli stessi Queen, che l’hanno condivisa sul loro sito ufficiale. Da quel momento i 40hanno superato i 100 milioni di visualizzazioni in rete.