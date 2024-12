Leggioggi.it - Il Decreto Flussi 2025 è legge: quote, nuovi paesi sicuri, click days, respingimenti. Tutte le novità

Leggi su Leggioggi.it

Con 99 sì, 65 no e 1 astenuto il Senato ha approvato (dietro voto di fiducia) il, che diventa. Dopo aver superato l’esame della Camera dei deputati, quindi il provvedimento diventa definitivo.Tra le, un nuovo elenco distabilito per, e non più perdel ministero, (come Egitto, Marocco, Bangladesh), alle Corti d’appello va la competenza sui trattenimenti, strette sui ricongiungimenti familiari e nuove regole sugli ingressi in Italia per lavoro.Per quanto riguarda le domande di nulla osta per l’ingresso dei lavoratori, ilè già entrato nel vivo con il primoday dal 1° al 30 novembre.ledel. Indicecon piùday Tempo cuscinetto di 60 giorni a fine contrattolavoro stagionalePermesso speciale per vittime di caporalato Visto e impronte digitali Ingressi lavoratori stranieri in Italia nel: iTrattenimenti in capo alle Corti d’Appello Cellulari ispezionati Stretta sul ricongiungimento familiare Patrocinio gratuito per chi collaboracon piùday Tra le norme approvate, una estensione deiday per le domande, che saranno più di uno nell’arco dell’anno, in base alla categoria di lavoratore e settore di lavoro.