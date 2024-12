Basket Champions League 2024 2025 | Reggio Emilia cade in Lituania Vilnius vince all’overtime

Leggi su Sportface.it

Dolorosa sconfitta per la Pallacanestro Reggiana, battuta 94-84in casa della Rytasnella quinta giornata del gruppo F delladi. Serata amara per i ragazzi di coach Priftis, che alla Twinsbet Arena riescono a rimontare il -7 di inizio quarto periodo riuscendo anche ad allungare verso quella che sembrava una pesante vittoria nella corsa a un posto diretto nei quarti di finale.: RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATEIL REGOLAMENTONegli ultimi minuti invece succede davvero di tutto, conche torna sotto dando vita a una lotta punto a punto. Un sontuoso Cassius Winston (26 punti a fine partita) trova il canestro del +2 a due secondi dalla sirena, sembra fatta ma incredibilmente i lituani trovano alla ripresa del gioco il canestro rapido per il più classico dei “buzzer beater” firmato da Flagg.