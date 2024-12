Movieplayer.it - Skeleton Crew, la recensione dei primi episodi: Questa è la serie Star Wars che stavamo cercando

Leggi su Movieplayer.it

è una storia per ragazzi con l'approccio dei film anni '80 ed è qualcosa che mancava nella saga di. Su Disney+ a partire dal 3 dicembre. In pochi anni siamo passati dall'hype estremo per una nuova produzione targata, come era stato il ritorno al cinema con la nuova trilogia inaugurata da J.J. Abrams, alla quasi disattenzione, tanto che alcune delle recenti produzioni per Disney+ non sembravo aver attecchito nell'immaginario del pubblico, anche laddove di qualità elevata come Andor. Ed è forse il momento giusto per unacome, che ci riporta nella galassia lontana lontana per raccontarci qualcosa di differente. E con un approccio differente, soprattutto. Alla guida del progetto ci sono Jon Watts e Christopher Ford, già autori dell'incarnazione di Spider-Man .