Rosario Fiorello vince il Lifetime Achievement ai Rose d'Or Awards 2024: "Un sogno che si avvera"

Momento di grande emozione e soddisfazione per, che ha ottenuto il premioai.Un obiettivo prestigioso che celebra a livello internazionale la sua incredibile carriera nel mondo della televisione, riconfermandolo uno dei più amati showman italiani.premiato ai “”Cantante, comico, conduttore e attore sono solo alcune delle molteplici sfaccettature di. Una personalità che, grazie alla sua ironia e al suo ineguagliabile talento, ha saputo divertire e far affezionare telespettatori di tutte le età, avvicinandosi anche al digitale e alle nuove generazioni.Proprio per questo, lo showman ha ottenutodei, un riconoscimento internazionale per celebrare la sua carriera.