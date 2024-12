Tpi.it - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini: il programma degli eventi gratuiti a dicembre

: ilE’ stato annunciato ildidi, un Laboratorio gratuito di Alta Formazionestica del teatro, della canzone e del multimediale della Regione Lazio, ideato da Tosca, che ne è la Direttricestica. Attivato a pre dal 2014 attraverso finanziamenti europei del Fondo Sociale Europeo è gestito da DiSCo, Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione alla conoscenza.In questi anniha diplomato 440 giovanisti. I corsi che cominceranno a gennaio 2025, per concludersi alla fine del 2026, saranno la sesta edizione del Laboratorio. Dal 2017 inoltreè diventata HUB culturale, un polo culturale che propone un’offerta ricca e diversificata: spettacoli, concerti, incontri e proiezioni di film aperti gratuitamente al pubblico e in sinergia con il laboratorio creativo residente.