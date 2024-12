Quifinanza.it - Francia nel caos. La sfiducia sulla Manovra fa impennare lo Spread

Il governo di Michel Barnier è già in crisi a causa dellache la leader dell’estrema destra Marine le Pen ha presentato allo scadere dell’ultimatum. Tutte le forze politiche dall’estrema destra alla sinistra radicale hanno detto no allada 60 miliardi, che prevede pesanti tagli alla spesa pubblica ed un aumento delle imposte. A nulla è valsa la promessa del governo di rinunciare all’aumento delle tasse sull’elettricità, perché il no all’indicizzazione delle pensioni ha pesato di più ed ha fatto naufragare anche l’ultima possibilità di un’intesa. A questo punto lasi trova di fronte ad un baratro di natura economica e politica.I rendimenti dell’OAT salgono e losi allargaRestano in tensione i rendimenti dei titoli di stato francesi, dopo aver raggiunto nuovi record la scorsa settimana.