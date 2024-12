Quifinanza.it - Resistenza agli antibiotici, oltre 12.000 decessi in Italia ogni anno

Leggi su Quifinanza.it

12.000causati da infezioni da batteri resistenti. 430.000 persone ricoverate in ospedale che hcontratto, tra il 2022 e il 2023, un’infezione ospedaliera.somministrati al 44,7% dei degenti, in corsia, rispetto alla media europea del 33,7%.Sono i numeri emersi da un dossier di AIFA (Agenziana del Farmaco) che confermano l’come “ma nera” in Europa nel fenomeno dell’antimicrobico-. E ribaditi dal Congresso Nazionale della SITA – Societàna di Terapia Antinfettiva.Prescrizioni su misura, e solo da parte del medico, sono alla base dei giusti comportamenti da tenere. Ed è importante seguire bene le indicazioni del curante, senza sospendere i trattamenti quando i sintomi scompaiono. Ma non basta. Anche l’ambiente va seguito.