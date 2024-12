Liberoquotidiano.it - "Non è come per Eriksen, perché lo hanno sedato". Bove dopo il malore, le parole del professore

Tutto il mondo del calcio si stringe intorno a Edoardoe ai suoi familiari. Sono ore di ansia per le condizioni del giovane centrocampista romano della Fiorentina, che si è sentito male e si è accasciato al suolo in preda a convulsioni durante il primo tempo di Fiorentina-Inter. La partita è stata sospesa e po rinviata: impossibile continuare, con i giocatori in lacrime e sotto choc. Dai comunicati ufficiali si è appreso che il 22enne cresciuto nella Roma è in rianimazione e gli esami che finora ha eseguito sono risultati nella norma. "Questo vuol dire che probabilmente non ha avuto un infarto miocardico,si sarebbe visto, è che non ha avuto un'emorragia cerebrale, che pure poteva essere un'altra causa. Ma bisogna vedere anche quale sarà il recupero neurologico, verosimilmente, c'è stato, seppur transitoriamente, un arresto cardiocircolatorio.