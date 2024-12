Zon.it - Luci d’Artista 2024-2025: boom di presenze e riapertura del Solarium di Santa Teresa

La prima domenica della celebre rassegna “” ha fatto registrare un vero e proprio record di visitatori. Come riportato dal quotidiano SalernoToday, circa 65 autobus turistici hanno riempito fin dal primo pomeriggio le aree di sosta dedicate in via Ligea, mentre i parcheggi del centro cittadino sono stati presi d’assalto da centinaia di auto private.Il centro città gremito perMigliaia di persone hanno affollato la villa comunale, il centro storico, Corso Vittorio Emanuele e il lungomare, immortalate negli scatti di Antonio Capuano. L’evento ha riservato una piacevole sorpresa a salernitani e turisti: ladeldi, completamente rinnovato dopo gli interventi di riqualificazione.Un inizio spettacolare per un’edizione che promette di attirare un numero ancora maggiore di visitatori nelle prossime settimane.