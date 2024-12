Quotidiano.net - Il pensiero inattuale di Del Noce. La storia come campo del possibile

Mi scuseranno, forse, gli studiosi di filosofia per questa incursione, tra l’ammirato e il ribaldo, in terreni che un poeta avverte prossimi ma inesorabilmente diversi. Tre motivi però spingono all’azzardo. Il primo è la comune stima che taluni dei miei maestri avevano verso il filosofo Augusto Dele la sua coraggiosa libertà. Il secondo il dovere di cercare in un libroquesto di Luciano Lanna – Attraversare la modernità. Ildi Augusto Del(Cantagalli) – qualche indizio di mappa per un presente pieno di caos, di cambi di costume e di poteri. Il terzo è nel fatto che non a caso Lanna affianca il nome del filosofo a quello di alcuni poeti e scrittori, da Pasolini a Sciascia e richiama linfe comuni a Pavese. Nomi ai quali io aggiungerei anche quello, invece assente nel bel libro, di Ungaretti, mentre compare in un punto di grande significato, ma non nell’indice dei nomi, cosa molto montaliana, quello di Montale, il quale ebbe tra i riferimenti comuni al filosofo torinese, tra gli altri, Lev Chestov.