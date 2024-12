Napolipiu.com - Bove, la verità sul malore improvviso: cos’hanno scoperto i medici del Careggi

Il primo referto medico dalrivela la diagnosi completa. Il calciatore ha già parlato con i compagni, Commisso in contatto con la famiglia.Emergono i primi dettagli ufficiali sulle cause del drammatico episodio che ha visto protagonista Edoardodurante i minuti iniziali di Fiorentina-Inter. Il referto medico dell’Ospedaleha evidenziato una diagnosi precisa: “arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta, un’aritmia del muscolo cardiaco, più precisamente una tachicardia ventricolare che può trasformarsi in fibrillazione ventricolare nella quale il cuore smette di battere”. Solo la tempestività dei soccorsi e delle prime manovre salvavita in campo ha evitato conseguenze più gravi.L’equipe medica ha riscontrato anche una contusione sul torace del calciatore viola, che potrebbe essere stata causata nelle prime fasi della partita o durante le manovre di rianimazione.