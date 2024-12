Ilrestodelcarlino.it - "Tanti incidenti per colpa del telefonino"

Comandante della polizia locale Andrea Piselli, il codice della strada negli anni ha subito molte modifiche? "E’ importante sottolineare che non è stato emanato un nuovo codice della strada, il vigente testo sulla circolazione stradale è in continuo emendamento. Questa è la 189esima modifica che dal ‘92 interviene sul codice della strada. E’ chiaramente una delle norme maggiormente toccata, a volte con modifiche molto sostanziali. Spesso gli interventi hanno consentito l’inasprimento o attenuazione delle sanzioni. Questa volta abbiamo avuto un inasprimento di condotte che sono ritenute sulla base delle statistiche più pericolose". Qualche esempio? "Ad esempio la guida con il cellulare, le manovre pericolose, la guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Sono state introdotte anche sanzioni più routinarie come l’inasprimento delle multe per il divieto di sosta o l’accesso a ztl.