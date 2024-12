Ilrestodelcarlino.it - A marzo l’area di sosta, ma solo per 30 auto

Potrebbe riaprire ala vecchia area didell’ospedale civile demolito e chiusa da anni, maper 30 posti e serviranno due mesi di lavori. Se n’è parlato in aula su interrogazione di Giancarlo Catani e il giorno prima la giunta Fiordelmondo ha annunciato di "aver ricevuto il nulla osta dall’Ast e quindi approvato il relativo progetto esecutivo, dando mandato agli uffici di procedere celermente alla relativa gara d’appalto per un’assegnazione da effettuare entro l’anno". La durata dei lavori è stimata in "un paio di mesi" e prevede, come ha spiegato ieri l’assessora Valeria Melappioni "nuovi asfalto e muretto, illuminazione e spostamento delle barriere di protezione che delimitavano il cantiere". Una notizia particolarmente attesa specie dopo il trasferimento, avvenuto lo scorso ottobre all’ex Sert del distretto sanitario privo didedicate.