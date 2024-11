Justcalcio.com - Tuttosport – Fonseca, il Milan da goleada e l’arma a sorpresa contro l’Atalanta: “Maignan”

2024-11-30 22:54:06 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news diO – Iltorna al successo al campionato battendo nettamente l’Empoli 3-0 con doppietta di Reijnders. Le parole di un soddisfatto Paulonel post-partita: “Questo è lo spirito. Bellissima partita, tanto offensivamente che difensivamente. Questo è giocare di squadra, entrare e avere spirito di sacrificio. Abbiamo vinto 3-0 ma avevamo la possibilità di fare 6-7 gol e dobbiamo migliorare questo. Ma ovviamente sono molto soddisfatto della squadra – sull’ammonizione presa – Ero arrabbiato con l’arbitro ma andiamo avanti senza fare commenti. Ma ero fortemente incazzato“.Più dinamici“Oggi abbiamo creato tanto, è stata una partita diversauna squadra che difende in una forma diversa. Non è stato solo Rafa, ma anche Emerson e Musah hanno avuto una mobilità di cui avevamo bisogno.