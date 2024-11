Iltempo.it - Municipi "risarciti" per i rifiuti. Vittoria del VI e il caso si allarga

D'ora in poi almeno metà dei «benefit» economici che vengono corrisposti al Comune dagli impianti di trattamento deidovranno essere destinati ai territori che li ospitano e che subiscono tutti i disagi, dai cattivi odori al passaggio di camion colmi di pattume. La battaglia partita dalo VI e in particolare dal suo presidente, Nicola Franco, è stata vinta mercoledì, con l'approvazione alla Pisana di un emendamento al Collegato al bilancio, ma ora dalle Torri ilpotrebbersi ad altre ex circoscrizioni dove ci sono siti di smaltimento, o dove sorgeranno nei prossimi anni. L'emendamento che ha fatto cantareal minisindaco di Fratelli d'Italia- che ha affrontato il Campidoglio lamentando l'«ingiustizia» di non poter gestire i ristori derivanti dal trattamento dell'immondizia a Rocca Cencia - è stato elaborato dall'assessore regionale ai, Fabrizio Ghera, e firmato da Giancarlo Righini, delegato al Bilancio.