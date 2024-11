Gaeta.it - Campolattaro: lavori bloccati da mesi per la diga strategica in Campania

Facebook WhatsAppTwitter Ladi, uno dei progetti più significativi a livello nazionale in ambito idrico, è attualmente ferma a Milano, in attesa della validazione del progetto esecutivo da parte della società competente. Con un investimento complessivo di 700 milioni di euro, laè finanziata attraverso fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre fonti, ma le complicazioni burocratiche rischiano di compromettere un’opera considerata fondamentale per la regionee per il Sud Italia.Stato attuale del progettoIl progetto delladi, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è suddiviso in tre lotti. Attualmente, l’opera giace in attesa di approvazione a Milano, grazie a un finanziamento di 500 milioni di euro.