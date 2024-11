Ilfattoquotidiano.it - Andrea Giambruno e il mea culpa a Dritto e Rovescio: “Non sono quello dei fuori onda, dipinto come un mostro. Chiedo scusa alla mia famiglia”

fineparlò, ma non a “Belve” con Francesca Fagnanisembrava fosse in un primo momento, ma in “casa” asu Retequattro. Questioni di liberatorie non concesse per andare ospite a Rai Due,ha riportato Il Fatto Quotidiano. Durante l’intervista con Paolo Del Debbio il giornalista ha parlato delmandato di “Striscia La Notizia” di 13 mesi fa, che ha portatoseparazione dpremier Giorgia Meloni. “alle persone che hanno visto quel– ha detto – emiache tanto ha sofferto e avrei dovuto tutelare in modo diverso. Mi è dispiaciuto che si dipingesseun”.ha poi spiegato con un filo di commozione: “Ci ho messo credo due mesi a rivedere quell’estratto. La prima volta che l’ho visto non mi ciriconosciuto, ho provato imbarazzo per me stesso perché noncosì.