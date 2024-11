Movieplayer.it - Superman: Warner Bros. insoddisfatta del trailer, ha chiesto al montatore di rifarlo meglio

Leggi su Movieplayer.it

Lo studio è preoccupato che ildel film di James Gunn non sia ben accolto dai fan e hanuove versioni. Se il biglietto da visita serve a fare buona impressione, si comprende la preoccupazione di. nei confronti deldi, la cui prima versione sarebbe insoddisfacente secondo le voci tanto da spingere lo studio a chiedere aldi "". Il film di James Gunn non fungerà solo come nuovo inizio per il leggendario eroe sul grande schermo, ma darà anche il via a un nuovissimo universo cinematografico DC. Da questo punto di vista è chiara l'intenzione dei dirigenti di creare il massimo hype sul progetto grazie al migliorpossibile. Secondo lo scrittore e regista .