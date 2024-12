Gravidanzaonline.it - Mobbing e maternità: cosa fare in caso di mobbing in gravidanza o al rientro al lavoro

Torniamo a parlare di; questa volta non per occuparci di come gestire ile gli eventuali sensi di colpa o le tutele previste per l’allattamento e le assenze, ma per affrontare la questione.Si tratta di un fenomeno che già di suo interessa prevalentemente le donne ma che le rende ancora più esposte durante lae il puerperio. In realtà è possibile e doveroso ampliare la prospettiva dell’analisi e prendere in considerazione, come evidenziato nel White Paper del New Women For Europe, anche tutte le condotte abusive dannose rivolte verso le donne anche per il loro semplice desiderio di avere figli.Affrontiamo quindi tutti gli aspetti del rapporto traandando a individuare le forme con cui questo fenomeno si manifesta e quali le tutele previste dalla legge.