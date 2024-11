Liberoquotidiano.it - Kalinskaya, Sinner e Maria Braccini? Clamoroso, nel triangolo spunta Thomas Ceccon

Il motivo della possibile rottura tra Jannike Anna? Un possibile ritorno di fiamma del tennista con, la storica ex fidanzata di Jannik anche lei proveniente dall'Alto Adige. Nel frattempo che il 23enne si gode il meritato riposo, dopo aver vinto le Finals di Torino e in Coppa Davis a Malaga con l'Italia, fuori dal campo le voci sulla sua relazione con la tennista russa si alimentano. Pesa l'assenza di Anna, che durante gli ultimi impegni diera a Miami con le amiche, per concedersi un po' di relax. Secondo alcuni media,era presente a Torino quandogiocava le Finals. Lei e il tennista si erano lasciati a marzo scorso. L'altoatesino aveva chiuso con lei e poche settimane dopo aveva cominciato la relazione con la russa. Poi, dopo qualche alto e basso, la storia sarebbe finita.