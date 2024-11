Gaeta.it - Giornata Nazionale Parkinson 2024: Evento al Carlo Besta di Milano per Pazienti e Caregiver

In occasione della, l'Istituto Neurologicodiha in programma unimportante dedicato ae cittadini. Questo appuntamento è fissato per sabato 30 novembre, a partire dalle ore 9, presso la Biblioteca Scientifica 'Renato Boeri' dell'istituto. L'incontro si propone di informare e aggiornare sui temi legati alla gestione della malattia die deiismi atipici, coinvolgendo esperti di diverse specializzazioni.Focus sulle novità terapeuticheLasi aprirà con una sessione incentrata sull'aggiornamento delle ultime novità terapeutiche. I relatori discuteranno principalmente della terapia infusionale sottocutanea con levodopa, una strategia terapeutica innovativa che ha dimostrato di migliorare la qualità della vita dei