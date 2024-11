Movieplayer.it - This is me: da Annalisa a Big Mama, tutti gli ospiti della seconda puntata, stasera su Canale 5

Leggi su Movieplayer.it

, mercoledì 27 novembre, torna su5 e in prima serata lo showis me con tantiper celebrare i successi di Amci di Maria de Filippi, da Alessandra Amoroso ad. Dopo il clamoroso successoprima- che ha totalizzato più di tre milioni di telespettatori - su5 tornais me. Il 27 novembre e in prima serata, Silvia Toffanin torna a condurre il suo nuovo show. Nato sulla falsariga di Verissimo, il format si trova a celebrare i 25 anni di successi di Amici di Maria de Filippi. Il talent, infatti, nel corso del tempo, ha sfornato e forgiato tanti artistimusica e del ballo. E orais me li "chiama a raccolta" per raccontare il loro percorso verso il successo. Ecco chi .