Gaeta.it - Silver Housing: La necessità di modelli abitativi innovativi per la popolazione anziana

Facebook WhatsAppTwitter Il concetto di “” è diventato sempre più rilevante in Italia, dove lacontinua a crescere. Una recente ricerca presentata al Senato ha messo in luce l’urgenza di sviluppareadeguati per rispondere alle esigenze delle persone over 65. Questo studio, realizzato da Tendercapital in collaborazione con Luiss Business School, analizza le strategie per ottimizzare l’offerta abitativa e migliorare la qualità della vita degli anziani.Crescita dellain ItaliaL’andamento demografico in Italia evidenzia un significativo aumento della. Nel 2018, gli over 65 costituivano circa il 22% della, una percentuale che è salita al 24% nel 2024. Le proiezioni indicano che, entro il 2050, questa cifra potrebbe raggiungere tra il 33% e il 36%.