Gaeta.it - Milano, Sala: “La città rimarrà accogliente nonostante i disordini nel quartiere Corvetto”

Facebook WhatsAppTwitter Dopo i recentinel, il sindaco di, Giuseppe, interviene per rassicurare i cittadini sul futuro della. Le tensioni, scaturite in seguito all’inaugurazione di un nuovo centro per migranti, hanno suscitato preoccupazione, ma il primo cittadino ribadisce l’importanza dell’accoglienza e del rispetto delle regole.La posizione di GiuseppesuiGiuseppeha fatto sentire la sua voce riguardo aiverificatisi a, sottolineando che tali eventi non devono minare i valori di accoglienza su cui laha fondato la sua identità. Il sindaco ha dichiarato fermamente che,la destra possa strumentalizzare queste situazioni,continuerà a essere un luogo che accoglie.