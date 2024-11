Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate Dal 2 al 6 Dicembre 2024: Matteo Investito Da Odile!

Ildal 2 al 6vienedaper errore e le sue condizioni sono molto gravi. Tutti sono davvero preoccupati per lui!Ilprosegue e, nel corso della settimana dal 2 al 6, al centro dell’attenzione ci sarà un grande colpo di scena inaspettato. Infattiverràdadel tutto accidentalmente e le sue condizioni saranno molto gravi. Questo farà preoccupare moltissimo tutti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Umberto capisce che le sue finanze si stanno avvicinando sempre di più al disastro e perciò decide di accettare il prestito di Tancredi. Mario e Roberto si sono lasciati definitivamente, e Landi cerca di accettare questa rottura che ha cambiato la sua vita, per il momento senza successo.