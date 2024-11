Ilrestodelcarlino.it - Berco, incentivi per le dimissioni: 57mila euro a lavoratore

Copparo (Ferrara), 27 novembre 2024 – Una «finestra» per la mobilità volontaria con incentivo per 400 lavoratori, con scadenza al 16 gennaio prossimo. Data entro la quale i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali si incontreranno per trovare un accordo sul rinnovo e revisione del contratto integrativo aziendale, in quanto le due questioni sono strettamente connesse.COPPARO PROTESTA Questa l’intesa raggiunta tra le parti lunedì scorso, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), riguardo la vertenza, società del gruppo tedesco Thyssenkrupp con stabilimenti a Copparo nel Ferrarese e a Castelfranco Veneto nel Trevigiano. Passi avanti, dunque, sono stati compiuti da quella mattina del 17 ottobre, quando l’azienda aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo per 480 dipendenti dello stabilimento copparese (poi ritirata a seguito del precedente tavolo ministeriale del 5 novembre), oltre alla disdetta del Contratto integrativo aziendale, allo scopo di affrontare una crisi di mercato strutturale.