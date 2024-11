Lapresse.it - Ucraina, Mosca: “Kiev ha attaccato il Kursk con missili Usa Atacms”

Le forze armate ucraine hannocondi fabbricazione statunitense. Lo ha affermato il ministero della Difesa della Russia, come riporta l’agenzia Tass. “Nel corso della ricognizione dei luoghi attaccati, è stato confermato in modo affidabile che l’esercito ucraino ha effettuato attacchi conoperativi-tatticidi fabbricazione statunitense”, ha fatto sapere il dicastero in una nota. Intanto il Cremlino ha fatto sapere che sta preparando “azioni di rappresaglia”.