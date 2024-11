Unlimitednews.it - Smartphone d’Oro, vincono Roma Capitale e l’Aou di Cagliari

(ITALPRESS) –e l’Azienda Ospedaliera Universitaria disi sono aggiudicate con un ex aequo lo2024. Questo pomeriggio è andata in scena aal Binario F all’interno del Super Day di PA Social la cerimonia di premiazione del riconoscimento ideato da PA Social. Un evento unico che ha contato sulla partecipazione di numerosi professionisti della comunicazione, giornalisti, social media manager, amministratori pubblici, manager, enti e aziende provenienti da tutta Italia, alla presenza del Presidente di PA Social Francesco Di Costanzo.Per la prima volta, per questa quinta edizione del premio dedicato alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale, sono state due le candidate ad avere la meglio su una rosa di 81 partecipanti, provenienti da tutta Italia.