Legionella: che cos'è e come ci si contagia

: checi siQuello dellaè un batterio che provoca un’infezione che colpisce soprattutto i polmoni e le vie respiratorie.La malattia infettiva che ne deriva si può manifestarepolmonite (legionellosi), con un tasso di letalità tra il 10 e il 15 per cento, o in forma para-influenzale, solitamente con decorso benigno.La fonte d’infezione è fondamentalmente l’acqua: il batterio si diffonde attraverso le condutture ed è trasportato da piccole particelle d’acqua nebulizzate (aerosol): in questo modo può essere inalato molto facilmente.: checi si: perché questo nome?Laprende il nome da un’epidemia acuta che nell’estate del 1976 colpì un gruppo di veterani della Legione Americana, che avevano tenuto una riunione al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia.