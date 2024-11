Ilfattoquotidiano.it - “La prima denuncia perché vivevo nella paura. C’erano persone che mi controllavano dallo spioncino della porta di casa. L’amore? È nato al Grande Fratello”: Sophie Codegoni su Alessandro Basciano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non ho alcuna intenzione di alimentare il circo mediatico che si sta muovendo intorno a questa storia, però mi sento in dovere di dire due parole su un tema così delicato, su cui non mi permetterei mai di scherzare, e in rispetto a tante donne che hanno vissuto o stanno vivendo situazioni simili alla mia”: così parla al CorriereSera, l’influencer 23enne che hato per stalking l’ex compagno. La Procura di Milano disporrà nuove indagini sul caso del dj e influencer 35enne arrestato la sera del 21 novembre e poi scarcerato dopo quasi 48 ore, con revoca dell’ordinanza da partegip Anna Magelli per assenza dei gravi indizi a suo carico.E oggi 26 novembre,ha parlato con il quotidiano di Via Solferino assieme agli avvocati Jessica Bertolini, Paola Zanoni e Viviana Cugnasca.