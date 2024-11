Anteprima24.it - Coppa Italia Serie C, l’Avellino liquida la pratica Giugliano

Tempo di lettura: 3 minutistrappa il passaggio per i quarti di finale didiC. La formazione irpina,lacon il punteggio 4-2. Decisive le reti di Russo, Armellino, Gori e Russo.in vantaggio al 2? con Giorgione e poi nel finale la prodezza balistica di Maselli. I lupi avanzano al turno successivo dove affronteranno la vincente tra Giana Erminio–Pro Vercelli, gara in programma il prossimo 18 dicembre in esterna.SECONDO TEMPO. Avvio di ripresa frizzante per i lupi con l’ingresso di Russo per Tribuzzi. E’ proprio il numero dieci a pareggiare i conti. Sponda di Vano al 2?, Barosi esce in ritardo, Russo ci mette la punta del piede destro e appoggia in porta. Sessanta secondi dopo,passa in vantaggio. Destro chirurgico del capitano, che raccoglie un pallone respinto dalla difesa dele con un rasoterra nell’angolo più lontano porta avanti i lupi.