Confartigianato Imprese Bergamo ottiene la certificazione sulla parità di genere

Importante riconoscimento per. La principale organizzazione di rappresentanza delleartigiane e delle Mpmi in provincia diha infatti ottenuto ladi“UNI/PdR 125:2022” per l’attenzione e l’impegno dimostrati nel creare e favorire un ambiente di lavoro equo, inclusivo e attento alle diversità.La, rilasciata dall’organismo accreditato Imq Group e conseguita attraverso un lungo percorso strutturato e rigoroso, ha visto la costituzione di un comitato interno per ladi, composto in modo equilibrato da sei funzionari (tre donne e tre uomini), con il compito di promuovere, monitorare e sostenere le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi di.Questo percorso ha visto anche un momento di formazione e informazione per sensibilizzare l’intero personale in forza alla struttura: oltre 230 dipendenti, il 70% dei quali costituito da figure femminili, molte delle quali già oggi occupano posizioni apicali nell’ambito dell’organigramma aziendale.