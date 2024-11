Justcalcio.com - CdS – Gaston Martirena e la festa del Racing

2024-11-26 01:03:51 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere:Avellaneda aspetta il tecnico Gustavo Costas e i giocatori sul pullman scoperto. Ladiventerà anche un murales. Ilha vinto la sua prima “Copa Sudamericana” della sua storia, superando in finale per 3-1 il Cruzeiro. Una notte da sogno, quella che ha preso forma allo stadio “La Nueva Olla” di Asuncion, in Paraguay. Doppietta di Adrian “Maravilla” Martinez, trentadue anni, centravanti. E perla di, terzino o esterno di centrocampo, in base alla necessità: classe 2000, uruguaiano, un metro e 78, arrivato nella scorsa estate dal Liverpool di Montevideo.CRESCITA – In pochi mesi,è diventato una garanzia: tre gol e quattro assist in Superliga, tre reti in “Copa Sudamericana”.