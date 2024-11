.com - Myss Keta, in pre-order il nuovo album, le date del tour europeo

annuncia l’uscita di une il calendario di unnei club, voce unica nel panorama musicale italiano, annuncia l’uscita del suo, previsto per gennaio 2025. Il disco è da oggi disponibile in pre-save e in pre-a questo link, nei formati vinile e CD. A questo seguirà anche un, che la vedrà calcare i palchi dei club italiani e di sette città europee a partire da marzo 2025.Queste novità arrivano dopo la recente pubblicazione dell’ultimo singolo Nevrotika: un beat incessante e barre al vetriolo che giocano con il glamour, facendo l’occhiolino al rock e al dark side, in un perfetto mix di autoironia, glam estremo e libertà pura. Il videoclip è una rivisitazione on the road in chiave moderna de Il Mago di Oz, che vede la partecipazione di Silvia Calderoni, performer, attrice e autrice della scena contemporanea di ricerca italiana.