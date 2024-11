Linkiesta.it - L’orbanizzazione della Georgia e le promesse dell’Unione europea

Linkiesta ha deciso di premiare come donnadell’anno la presidenteRepubblicana Salomé Zourabichvili per il suo atto di coraggio nel denunciare i brogli delle ultime elezioni, truccate dal partito di governo “Sognono”. Come spiegato nell’articolo all’interno dell’ultimo numero de Linkiesta magazine, Zourabichvili è l’ultimo e più forte ostacolo alla orbanizzazione completa, e rischia di non essere rieletta alle prossime elezioni presidenziali di dicembre. Nonostante il suo accorato appello alla Corte costituzionale per dichiarare il voto illegittimo, il governo ha ignorato queste accuse, convocando comunque la prima sessione del Parlamento. Le proteste non si sono fatte attendere e il 23 novembre, anniversariorivoluzione delle rose del 2003, sono culminate in una manifestazione simbolica guidata dalle manifestantine che si sono dirette verso la residenza di Bidzina Ivanishvili, considerato l’oligarca che governa informalmente il paese.