Ilrestodelcarlino.it - L’Atletico Ascoli ribalta pure il Chieti

1 atletico2 : Mercorelli 5,5, Cordova 5,5 (11’st Casciano 6), Forgione 6 (38’st Donsah SV), Di Paolantonio 5,5 (17’st Balic 6), Fall 6,5, Sini 5,5, Schiavino 6, Ceccarelli 6, Oddo 5,5 (33’st Didio SV), Della Quercia 5,5 (17’st Toure 6), Guerriero 6. A disp. Servalli, Caiazza, Giunchedi, Valentini. All. Ignoffo 6 ATLETICO: Galbiati 6,5, Mazzarani 6,5, Severini 6 (13’st Baraboglia 6,5), Olivieri 6,5, Minicucci 6,5 (35’st Traini 6), Vechiarello 6,5 (41’st Ceccarelli SV), Camilloni 7, D’Alessandro 7, Clerici 6 (21’st Scimia 6), Ciabuschi 6 (24’st Maio 6). A disp. Canullo, Alborino, Pandolfi, Gerlero. All. Seccardini 6,5 Arbitro: Gianpasquale Tedesco Battipaglia. Reti: 5’pt Fall (C), 6’st D’Alessandro (A), 16’st Camilloni (A) Note – Ammoniti Sini, Forgione e Schiavino del; Severini e Camilloni deltorna a vincere e lo fa per 2-1 in rimonta sul campo del