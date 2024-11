Ilnapolista.it - Due gare senza vittoria: Flick avverte i primi segnali d’allarme a Barcellona (Mundo Deportivo)

Hansista disputando una stagione clamorosa con il suo. È primo in classifica (anche se ora meno nettamente) con 4 punti sul Real Madrid. Segna gol a non finire in Champions, dov’è stabilmente tra le prime 8 del torneo. Le ultime due partite però sembrano aver dato un segnale di rilassamento, di mentalità poco vincente: è qui che è intervenuto l’ex allenatore del Bayern, che in conferenza al termine del pareggio contro il Celta Vigo ha voluto ribadire che non sono ammessi cali di concentrazione a questi livelli.non le manda a dire, vuole evitare ogni parvenza di crisi ()Di seguito un estratto dell’analisi de Il, ad opera di Javier Gascon:“Un buon allenatore deve essere il primo a capire se la sua squadra ha smesso di funzionare come un blocco compatto, vuoi per il logorio fisico dopo un bellissimo inizio di stagione, per rilassamento, per mancanza di fiducia in vari concetti di gioco o perché il i rivali conoscono già i punti deboli di un sistema e di un piano tattico ed è tempo di reinventarsi.