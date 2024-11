Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Gurgl 2024 in DIRETTA: Noel sigla la doppietta, Vinatzer il migliore degli italiani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA14.33 Ilè Alex. L’azzurro ha scelto di non forzare sul muro preferendo portare al termine questa gara. L’azzurro ha guadagnato 8 posizioni chiudendo in diciassettesima posizione.14.31 Il miglior tempo di manche è di Timon Haugan in 52.20. Il norvegese ha così recuperato 17 posizioni chiudendo al nono posto.14.29 Seconda posizione per Kristoffer Jakobsen. Nella seconda manche lo svedese ha guadagnato 6 posizioni grazie al quinto tempo di manche.14.27 Vittoria per Clement!! Il francese gestisce benissimo nella seconda manche e chiude con 43 centesimi di vantaggio su Jakobsen.14.26 Errore disul muro. Il francese perde mezzo secondo ma ha ancora 0.95 di margine.14.26 Nel primo settore il francese non solo non perde ma guadagna 2 centesimi.