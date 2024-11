Lanazione.it - Il ministro al Forum Risk. Schillaci apre i lavori sulla sanità del futuro

Leggi su Lanazione.it

di Matteo Marzotti AREZZO "La presenza è confermata: martedì prossimo alle 10 ildella Salute, Orazio, prenderà parte al". Le parole sono quelle di Vasco Giannotti, patron della kermesse che annuncia, ma soprattutto conferma una delle presenze più attese. Ilsarà quindi ospite ad Arezzo Fiere e Congressi per presentare in questa occasione una proposta di riforma del sistema sanitario. "È la prima volta che questo accade ad Arezzo che si conferma ancora, in occasione del, come la capitale italiana della- sottolinea Giannotti - in seguito poi all’intervento del, tutti gli assessori delle regioni italiane si troveranno attorno ad un tavolo, si confronteranno proprio sui contenuti di questo patto per la salute . L’obiettivo è quello di condividere idee, proposte e programmi, progetti per riscrivere il piano sanitario".