Metropolitanmagazine.it - Frances Hodgson Burnett, non solo ”Il giardino segreto”: le storie dimenticate della scrittrice britannica nata 175 anni fa

Il 24 novembre 1849 nasceva a Manchesternota per aver scritto la storia di Mary e Colin, nel libro Il. Il romanzo, scritto nel 1910, ha acquisito popolarità intorno agli’70 e, nel tempo, è diventata l’opera più notaanche per via delle trasposizioni cinematografiche dello stesso. Eppure,, è stata autrice di numerosi libri per ragazzi oggi, purtroppo, poco ricordati. Alcuni dei classici dimenticatisono stati pubblicati dalla casa editrice Caravaggio Editore nella collana Frammenti d’Autore e I Classici Ritrovati., letteratura per ragazzi e nonWikipediaprolifica e dall’immensa fantasia,è una delle più grandi autrici di letteratura per ragazzi che ha anche scritto molto del mondo adulto, in particolar modo di temi riguardanti il matrimonio aristocratico- borghese.