Libano gli aerei israeliani bombardano Beirut | Cerchiamo il comandante supremo di Hezbollah

Nelle prime ore del 23 novembre, la capitale libanese è stata presa di mira da un massiccio attacco israeliano. L’aviazione di Tel Aviv, stando a quanto riferisce il quotidiano saudita al-Arabiya, aveva come obiettivo Muhammad Haydar, ilmilitaredi. Non si sa se lo scopo dell’incursione aerea sia stato raggiunto, quel che è certo e l’alto numero di vittime causate dal lancio di almeno cinque missili. Sono almeno quattro i morti accertati e 23 i feriti del raid effettuato nel quartiere di al-Hadath, zona Sud di. l’agenzia libanese Ani lo ha descritto come «un violento attacco» nell’area considerata un bastione di, non lontano dall’Università libanese. I soccorritori, fa sapere il ministero della Sanità del, stanno scavando senza sosta tra le macerie per salvare quante più vite possibile.